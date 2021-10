Celebrytki walczą o uwagę na evencie: Oliwia Bieniuk w KUSYM TOPIE, skromna Ida Nowakowska, Olga Bołądź w kowbojkach... (ZDJĘCIA)

olaboga 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jak zostac Gwiazdą? Oto lista potrzebnych przymiotów: 1) Znane nazwisko 2) Pokazywanie sie nago,ewentualnie półnago 3) Zwiazanie sie z kims duzo starszym,duzo mlodszym,ale wazne by bardzo bogatym 4) Skandale,wszystkie dozwolone:od zdrad po oszustwa,chamskie zachowanie i język, aż po bójki! 5) Problem z alkoholem,narkotykami i nadmiernym lub niedostatecznym odzywianiem 6) Operacje plastyczne i zabiegi kosmetyczne włączając w to diety zmieniające rysy twarzy 7) Przespanie sie z kim trzeba,podpłacanie papparazzi i wszelkich portali plotkarskich 8)Problemy z prawem,dlugi wyrok i pobyt w wiezieniu mile widziany,a kazda tv wyniesie cie na piedestaly 9) Gadanie bzdur i na przekór wszystkim,udawanie eksperta w każdej dziedzinie 10) Ujawnienie wszelakich chorób swoich oraz bliskich,opowiadanie o przemocy domowej 11) Sprzedawanie swojego życia i upublicznianie zycia swoich dzieci(biedne!) Najważniejsza uwaga...posiadając przynajmniej jedno z powyższych przymiotów nie musisz nic umieć,nie musisz mieć kwalifikacji,ani wiedzy,ani kultury. Możesz byc kompletnie leniwym zerem,a i tak pudelek,plotkarek,plejadka etc etc i wszelkie stacje tv beda ci promowac i zapewnia slawe i pieniadze. Powodzenia!!!