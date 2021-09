Celebrytki wdzięczą się do obiektywu na otwarciu sklepu: Marcela Leszczak, Oliwia Bieniuk, Klaudia Halejcio... (ZDJĘCIA)

Czeszka 12 min. temu zgłoś do moderacji 3 9 Odpowiedz

Czego by nie mówić o Halejcio , to dziewczyna dba o siebie .. aurodziła i proszę jak wygląda .. Zawsze ma delikatny makijaż, włosy uczesane, fajnie ubrana .. i co się dziwić że wpadła w oko milionerowi .. Dla porównania "młoda" mama Włodarczyk.. tragedia ( i nie chodzi mi o nadmiar kilogramów po ciąży) tylko o całą resztę.. Od razu widać której się chce coś zrobić koło siebie ..