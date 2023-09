Cher ZESZŁA SIĘ z młodszym o 40 lat ukochanym?! Przyłapano ich na randce (ZDJĘCIA)

Cher jest niekwestionowaną legendą branży muzycznej i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miała usunąć się w cień. 77-letnia gwiazda wciąż niezmiennie cieszy się ogromnym zainteresowaniem mediów, które od jakiegoś czasu szczególnie uważnie obserwują jej uczuciowe perypetie. Przypomnijmy, że w listopadzie 2022 artystka potwierdziła związek z młodszym od siebie o 40 lat Alexandrem Edwardsem. Romans wokalistki i 37-letniego producenta muzycznego odbił się w mediach szerokim echem, Cher wyraźnie dała jednak do zrozumienia, że kompletnie nie obchodzi jej to, co inni myślą o jej nowej relacji. W programie Kelly Clarkson gwiazda stwierdziła nawet, że jest poniekąd zmuszona spotykać się z młodszymi partnerami, gdyż... "starsi na nią nie lecą".