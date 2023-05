Cher rozstała się z młodszym o 40 lat chłopakiem! Zaskoczeni?

Glupie 44 min. temu zgłoś do moderacji 12 3 Odpowiedz

Mam dziwne pytanie,bo nie mam kogo spytać. Mam instagrama i konto publiczne. Wrzucam coś na story średnio na tydzien/dwa. Od kilku miesięcy ktoś ogląda każde moje story mimo że mnie nie obserwuje. Zawsze o tej samej godzinie. Czyli wychodzi na to że ta osoba codziennie zagląda na mój profil i patrzy czy coś nie wrzuciłam i stało się to dla niej rutyną, bo robi to z samego rana. Wiem, że mam konto publiczne więc muszę się liczyć z tym ze ktos moze mnie oglądać kogo nie znam i nie mam problemu z tym że ktoś mnie zaobserwuje i przegląda moje stories czy profil ale to zrobiło się dla mnie trochę przerażające że od miesięcy codziennie ktoś celowo wyszukuje mój profil i mnie sprawdza. Powiecie zebym dala na prywatny i problem z głowy... Nie chciałam tego robić, bo mam popularne imie i nazwisko (w moim mieście jest o tym samym imieniu i nazwisku kilkanascie osób,nie mówiąc o całej Polsce) chciałam żeby znajomi mogli mnie wyszukać bez problemu. Ale zrobilo się to dla mnie uciążliwe i męczy mnie to że ktoś mnie tak sprawdza., więc to zmienię.Chciałam zapytać czy ktoś był w takiej sytuacji? Myślicie że to jakiś random(klopotalby się by sprawdzić nieznajomą? ) czy może ktoś znajomy mnie podgląda z fikcyjnego konta? Spotkało was coś takiego i jeśli tak to co się okazało? Wiem ze problem może być dla wielu z pppupy ale nie daje mi to spokoju