Chodakowska usuwa komentarze... W TRAKCIE TRENINGÓW?

bo Chodakowska jest zaklamana,wezcie to zrozumcie!!! Ja zapytalam czemu w jej batonach jest cukier trzcinowy to mnie tez zablokowala,no ludzie,ona jest psychicznie chora. To bylo normalne pytanie,zaden hejt,mnie to interesuje,czy cukier trzcinowy zdrowszy czy co,ze sa w jej batonach... Nie lubie jej i to juz strasznie bo jest fałszywa,obludna i na dodatek chora psychicznie ( nie mam nic do osob chorych psychicznie ale nie tych co sie nie chca leczyc )