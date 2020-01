TYLKO NA PUDELKU. Ewa Chodakowska OKŁAMAŁA FANÓW? Jej konto na Facebooku prowadzi aż.. 12 osób!

Anna 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czekam na jej reakcje, ciekawi mnie jak się do tego Ewka odniesie. I faktycznie mogłaby wyluzować z tymi docinkami w stronę Anki bo Anka jej fanek nie zabierze. 2 zupełnie inne trenerki i inne klimaty. Odnośnie kalendarza no to sorry ale Anka ma całkiem ładna buzię i kalendarz z Anką to nie to samo co kalendarz z Ewką. Kosmetyki kupuje Ewki, żele są rewelacyjne ale nad opakowaniem mogliby popracować bo wybrali chyba zdjęcie najgorsze z możliwych, Ewka nie jest piękna ale na tych kosmetykach wyjątkowo źle wyszła. Chętnie sprawdziłabym Kosmetyki Anki ale są nie na moją kieszeń. Jedna i druga są ok, są zupełnie inne.