Anna Lewandowska jednak NIE PROWADZI sama swoich social mediów? Oto dowód

ONNAAAA 8 min. temu

od dawna wiadomo ze oszukuje fanów ja tylko sie przyglądam kiedy ta Pani zrobi komus krzywdę swoimi poradami...każda dieta każdy trening to bardzo indywidualna sprawa....ludzie chorują na różne choroby, dolegliwości ze to co dla jednego pomoże drugiemu zaszkodzi... Ta Pani nie jest ani wykwalifikowanym lekarzem, ani diabetologiem, dietetykiem....a kursy możne skończyć każdy....dlacvzego o tej Pani nie było głośno za nim zaczeła być z lewym?....Nigdy nie bedzie moja idolka i kims komu mogłabym zaufac w tej materii gdyż nie umie sie przyznać ze to dzieki mezowi sie wybiła który zainwestował w nią i najgorsze jest również to że to expertka od wszystkiego....a jak ktos od wszystkiego...