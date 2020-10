CIACHO TYGODNIA: Andy Baraghani

Pimpek 21 min. temu zgłoś do moderacji 46 1 Odpowiedz

To już jest lawina, której się kijem nie zatrzyma a te absurdalne „restrykcje” to jest właśnie taki kijek, którym próbuje się coś ugrać. Żadne zaklinanie rzeczywistości tu nie pomoże. Patrzcie na respiratory, hospitalizacje i zgony bo to jest dobry wskaźnik problemu. Wykryte zakażenia to jest w rzeczywistości czubek góry lodowej. Druga sprawa to istotne przesunięcie czasowe pomiędzy wzbierającą falą wykrytych zakażeń a hospitalizacjami, respiratorami i zgonami. Człowiek ma jakieś objawy i pozytywny wynik testu, siedzi w domu, w ciągu tygodnia mu się pogarsza i trafia do szpitala, tam albo stopniowo zdrowieje albo pogarsza mu się i trafia ostatecznie pod respirator. Trwa to tydzień do nawet dwóch tygodni. Pod respiratorem może spędzić znowu ze 2-3 tygodnie zanim umrze. Zgony są więc efektem zakażeń sprzed 3-4 tygodni, respiratory to efekt zakażeń sprzed 2 tygodni. 2 tygodnie temu było po 2 tys. zakażeń dziennie, 4 tygodnie temu ledwo dobijaliśmy do tysiąca dziennie. Teraz jest 8-10 tys. dziennie co przełoży się na respiratory po mniej więcej 2 tygodniach i zgony po 3-4 tygodniach. Efekty wprowadzonych obostrzeń może jakieś tam będą, tyle że podstawówki działają a tam każdego dnia spotyka się jakieś 3 miliony dzieci. Rząd póki co za żadne skarby nie chce zamknięcia podstawówek, bo rodzice nie pójdą wtedy do pracy i trzeba im będzie w dodatku opiekuńcze płacić a oni nie mają na to kasy. Walnie to w budżet i gospodarkę. Podsumowując jedziemy po bandzie, niby po szwedzku ale z ułańską fantazją, bez planu, z założeniem, że jakoś to ku;wa będzie 😉