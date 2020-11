CIACHO TYGODNIA: Gamou Fall z "Fame MMA"

Do tej pory Fame MMA traktowane było raczej jako ostatnia deska ratunku dla celebrytów trzeciej kategorii, którzy stęsknili się już za blaskiem fleszy. W ostatnią sobotę do oktagonu wszedł jednak zawodnik, który może to raz na zawsze zmienić. Mowa o szalenie przystojnym Gamou Fall, który rozłożył na łopatki Macieja Szewczyka z Love Island.