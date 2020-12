Krystian Ochman wygrał 11. edycji "The Voice of Poland". Kim jest duma Michała Szapaka, który był jego mentorem w show?

5 grudnia, po 3 miesiącach zaciętej rywalizacji między uczestnikami widzowie wyłonili "najlepszy głos w Polsce": tak jak przypuszczano, zwycięzcą ostatniej edycji The Voice of Poland okazał się Krystian Ochman . Tym sposobem podopieczny Michała Szpaka wygrał 50 tysięcy złotych oraz propozycję kontraktu fonograficznego z wytwórnią muzyczną Universal Music Polska.

Krystian Ochman urodził się w Stanach Zjednoczonych, gdzie jego rodzice wyjechali, by podjąć studia. Ostatecznie osiedlili się w USA. Przyszły zwycięzca The Voice of Poland dorastał niedaleko Waszyngtonu wraz z dwojgiem młodszego rodzeństwa. Tam też zdobył wykształcenie średnie. Muzyczny talent objawił się u Krystiana, gdy ten był jeszcze nastolatkiem, dlatego też jego dziadek - światowej sławy tenor Wiesław Ochman - zasugerował wnukowi, żeby zdawał do Akademii Muzycznej w Katowicach. Krystian wziął sobie radę dziadka do serca i ukończył katowicką uczelnię, stając się dyplomowanym tenorem.