CIACHO TYGODNIA: Christian Hogue

Christian Hogue to amerykański model, który robi obecnie zawrotną karierę. Przygodę z modelingiem rozpoczął w wieku 15 lat od kontraktu z agencją IMD Models. Chodził po wybiegach m.in. w Nowym Jorku i Londynie, współpracował z takimi markami jak Nike czy Armani. Jego zdjęcia pojawiały się m.in. w Italian Vogue i Cosmopolitan US. Pisał o nim także hiszpański Vogue.

Zanim Christian rozpoczął karierę w modelingu, trenował gimnastykę i piłkę nożną. Jego pasją są motocykle. Do przystojnego modela wzdychają kobiety z całego świata, ale on jest już w szczęśliwym związku z modelką Alli Martinez. 28-latek podkreśla, że jego droga do sukcesu nie była łatwa i wielokrotnie miewał trudne momenty, ale wie, że nie wolno się poddawać i trzeba walczyć o marzenia.