Ciacho Tygodnia - Tom Holland

24-letni Brytyjczyk to dziś jeden z najbardziej rozchwytywanych aktorów młodego pokolenia. Przystojniak?

*Tom Holland *to bez wątpienia jedno z najgorętszych obecnie nazwisk w branży filmowej. Mimo młodego wieku Brytyjczyk może się pochwalić wieloma rolami w popularnych produkcjach filmowych oraz gronem wiernych fanów, którzy uważnie śledzą jego poczynania na Instagramie - konto Toma obseruje prawe 37 milionów użytkowników!

Tom Holland w dzieciństwie pasjonował się tańcem - w wieku zaledwie 12 lat zadebiutował na słynnym West Endzie . Jego talent aktorski został za to dostrzeżony w filmie "Niemożliwe", gdzie wystąpił u boku Naomi Watts i Ewana McGregora . Rola zapewniła mu nie tylko uznanie krytyków, lecz również nominacje do wielu prestiżowych nagród, w tym m.in. Saturna dla najlepszego młodego aktora.

Filmy Marvela bez wątpienia otworzyły Hollandowi drzwi do wielkiej międzynarodowej kariery. Aktorski dorobek 24-latka nieustannie rośnie i jak na razie nic nie wskazuje na to, by młody aktor planował zwolnić tempo. W ostatnim czasie Tom miał okazję wykazać się jako aktor dubbingowy - jego głos można było usłyszeć w animowanym filmie Disneya "Naprzód" oraz nowej wersji perypetii Dr. Doolittle, z Robertem Downey Jr. Od niedawna na Netflixie dostępny jest najnowszy film z udziałem Hollanda i m.in. Roberta Pattinsona "Diabeł wcielony", w 2021 roku aktor zagra także główną rolę w ekranizacji popularnej serii gier "Uncharted".