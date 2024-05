Ciężarna Joanna Ibisz promienieje na warsztatach dla przyszłych matek (ZDJĘCIA)

wsde 1 godz. temu zgłoś do moderacji 120 3 Odpowiedz

Jakby kobieta zostawiła małe dziecko pierwszemu mężowi i nie mieszkałaby ze swoim dzieckiem , nie opiekowałaby się nim , to ludzie by ją krytykowali. Jakby ta kobieta zostawiła drugiego męża i drugie dziecko, to wylałaby się na nią fala hejtu. Jakby ta kobieta przed 60- tką związała się z 30 lat młodszym facetem i urodziłaby 2 dzieci ( np. z in vitro) to musiałaby wyemigrować z kraju, bo byłaby tak hejtowana. Jak identycznie postępuje mężczyzna to gratulacje, życzymy szczęścia, a inni faceci jeszcze go chwalą i zazdroszczą