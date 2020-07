Ciężarna Katy Perry opala się na kalifornijskiej plaży w towarzystwie Orlando Blooma i Karlie Kloss (ZDJĘCIA)

Mammamia 1 godz. temu zgłoś do moderacji 306 5 Odpowiedz

Drodzy Panstwo, tak oto wygląda kobieta ok trzydziestki w ciąży. Ciało dostaje mega po doopie. Nic w tym złego, po prostu natura. Hormony robią z fajnego ciałka chwilowy dramat. Ale nie ma co się załamywać, da się wrócić do normy. Nie wierzcie Instagram owym idealnym, gładkim celebrytki, które mają w komentarzach same rzygi-tęczą. Każde ciało reaguje inaczej. Niektóre kobiety dostają cellulitu nawet na ramionach. Najważniejsze jest w tym czasie zdrowie fizyczne, psychiczne i szczęśliwe zakończenie. A sadełko to tylko tłuszcz, są się go pozbyć i nie trzeba za dużo o nim myśleć 😉