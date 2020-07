Katy Perry i Orlando Bloom wybrali Jennifer Aniston na... MATKĘ CHRZESTNĄ dla ich córki!

Związek Katy Perry i Orlando Blooma od samego początku był bardzo burzliwy. Choć aktor miał opinię raczej niekonfliktowego i stroniącego od celebryctwa, to nie od razu udało mu się zbudować z piosenkarką idealny związek. W pewnym momencie było między nimi tak źle, że zerwali ze sobą na kilka miesięcy po to, by później się zaręczyć. Od tamtej pory ich relacja ponoć znacznie się poprawiła, a w marcu potwierdzili, że spodziewają się dziecka.