Ciężarna Lara Gessler spaceruje z ODMIENIONYM Piotrem Szelągiem (ZDJĘCIA)

Taka prawda 14 min. temu zgłoś do moderacji 6 4 Odpowiedz

Fajna para lubię ich...na luzie i uśmiechnięci. Nie to co niektórzy celebryci na widok paparazzi grobowe miny i zasłanianie się czym popadnie. Niestety takie życie znanych ludzi i trzeba to zaakceptować i podchodzić do tego jak ci państwo.