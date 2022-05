Lara Gessler zdradziła płeć dziecka!

blee 36 min. temu zgłoś do moderacji 71 11 Odpowiedz

Wygladaja jak wiecznie niedomyci. Zreszta w domu widac, jaki maja "porzadek". A on, to zenil sie z nia po to, zeby nie pracowac czy jak? Ja go ciagle widze w wyrze z nia albo samego!🤮