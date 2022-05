Lara Gessler otwiera się na temat SEKSU W CIĄŻY

Jeszcze kilka lat temu Lara Gessler była słabo znaną córką Magdy Gessler i można było odnieść wrażenie, że życie z dala od blasku fleszy bardzo jej odpowiada. Wydawało się, że nie będzie chciała zostać celebrytką, a jeśli już pojawiała się na branżowych imprezach, to na ściankach czuła się dość niepewnie.

Zobacz także: Zero od jurorów z Ukrainy oraz co pogrążyło Ochmana

Tak. Bardzo zależało mi na porodzie naturalnym, bez znieczulenia. To się udało dzięki wspaniałej położnej i okolicznościom - wyjaśniła.

Jeśli nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań i obie strony mają ochotę, to oczywiście! Seks to element bliskości wzajemnej i samoakceptacji, okazywania miłości i radzenia sobie z napięciami dnia codziennego. Rodzice to podwalina rodziny, trzeba o bliskość dbać. Wszystko z wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem - tłumaczy Gessler.