Ciężarna Marcelina Zawadzka i jej narzeczony Max spacerują ulicami Warszawy, trzymając się za ręce. Ładna z nich parka? (ZDJĘCIA)

Ostatnio paparazzi natknęli się na Marcelinę Zawadzką w centrum Warszawy. Prezenterka odziana była w zgniłozielony komplet składający się z koszuli i spódnicy. Na to gwiazda narzuciła szpanerską kamizelkę. Przyszła mama nie zapomniała także o dodatkach. Na szyi Miss Polonia 2011 dostrzec można było oryginalne naszyjniki, które designem przypominają pamiątki z Meksyku. Do całej stylizacji dobrała oczywiście elegancką torebkę i wygodne buty. Z koeli Max tego dnia włożył klasyczne jeansy, czarny T-Shirt i skórzaną kurtkę. Była gwiazda TVN dumnie kroczyła z przyszłym tatą, trzymając go mocno za rękę.