Co mówi o nas dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy? Zdradza wiele o charakterze

Poniedziałek

Poniedziałek to dzień Księżyca. Osoby urodzone w ten dzień są niezwykle emocjonalne, wrażliwe i podatne na zmiany nastrojów. Cenią sobie rodzinę i ciepło domowego ogniska. Dążą do posiadania swojego stałego i bezpiecznego miejsca na ziemi, gdzie mogą się cieszyć życiem oraz schronić przed złem świata.

Wtorek

We wtorek rządzi wojowniczy Mars. Osoby urodzone w ten dzień są energiczne, niezłomne, cenią sobie rywalizację i czują ciągłą potrzebę sprawdzania się i wygrywania. W życiu zwykle dążą do władzy. Lubią zmiany i nie boją się nowych wyzwań. Chętnie przecierają nieznane szlaki i bez wahania podejmują ryzyko.

Osoby urodzone we wtorek często są materialistami. Pieniądze są dla nich ważne, zależy im także na statusie społecznym. Chcą się rozwijać i mieć coraz więcej. Nigdy nie poprzestają na tym, co już udało im się osiągnąć. Są ambitne, pewne siebie i wysoko stawiają sobie poprzeczkę. Często reagują pochopnie i najpierw coś mówią lub robią, a dopiero później myślą.

Środa

Środa jest dniem Merkurego, planety odpowiadającej za zysk, komunikację i podróże. Osoby, które przyszły na świat w środę są otwarte, komunikatywne i dość chaotyczne. Bywają też nieostrożne, pochopnie podejmują decyzję i mają problem z rozpoznaniem tego, co dobre od tego, co złe. Na szczęście pomaga im wrodzona zdolność do improwizacji oraz umiejętność przystosowania się do warunków. Świetnie sobie radzą nawet w trudnych sytuacjach, a podstawione pod ścianą, potrafią podejmować logiczne kroki.