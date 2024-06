Córka Heidi Klum OBŚCISKUJE SIĘ z chłopakiem na wakacjach. 20-letnia Leni zaprezentowała OBŁĘDNĄ figurę (ZDJĘCIA)

Ta wpłaca mło... 40 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

No młodzi to romantyzm i zdrowie i dystans do świata i życia.U młodych ludzi jest większy romantyzm niż u tych że starszej epoki.Sa młodzi i żyją miłością bo to są wszystko endorfiny hormonu chemia itp.Beda mieć 40 lat albo więcej to będą zmuszeni życiem wiecznie nadasani sztywni i nudni.U młodych hormonu zawsze przeważają.Ja chodzę po ulicy to widzę że młodzi faceci kupuja kwiaty chodzą za rękę przytulają się a starsi faceci są znudzeni swoimi kobietami i zonami.Ja mam młodego faceta i on jest dużym to romantykiem bo ma 20 parę lat czyli jest młody i non stop tylko słodzi mówi komplementy codziennie się tuli.Mlodzi faceci tacy są ioni są najlepsza partia dla kobiet romantyczek wrażliwych bo taki facet otoczy opieka i da miłość i czułość.Ja samamam młodego i mam dużo miłości i czułości i to jest fajne.Ja wolę młodych facetów bo są romantykami okazują miłość czułość nie zdradzają nie są nudni sztywni bo starsze chłopy to tylko pracują zdradzają nic nie robią z babami bo wola z kolegami chodzić.Ja bym takiego kogoś nie chciała.Facet ma być czuły opiekuńczy romantyczny .