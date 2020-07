Rafał Grabias z "Królowych Życia" objada się lodami

Konia z rzędem temu, kto twierdzi, że jest w stanie nadążyć za tempem zmian zachodzących w związku Rafała Grabiasa i Gabriela Seweryna. Znani z programu "Królowe Życia" panowie parokrotnie deklarowali już publicznie, że nie planują walczyć o wspólną przyszłość, tylko po to, by ponownie wrócić do siebie po kilku tygodniach. Wielu widzów przypuszcza nawet, że ich "rozstania" są jedynie ustawką zmontowaną na potrzeby show. Z czasem coraz bardziej przekonujemy się jednak, że skłonność do dramaturgii zapisana jest po prostu zapisana w kodzie genetycznym "królów" TTV.

Ostatnimi czasy bardziej niż ratowaniem upadającego związku, Rafał zdaje się być jednak pochłonięty zabieganiem o karierę celebryty. Nierzadko widujemy go na różnorakich spędach gwiazdek klasy C. W tajemniczy sposób paparazzi również jakby częściej wiedzieli, gdzie go szukać.

Najnowsza okazja do obfotografowania "króla" od stóp do głów nadarzyła się podczas jego wizyty w jednej z warszawskich lodziarni. Odziany w cytrynowy garnitur mężczyzna z zapałem pałaszował zmrożony przysmak. Jak się później okazało, miał on posłużyć jako rekwizyt do "spontanicznej" sesji zdjęciowej wykonanej na tle stołecznych kamienic.

Zobaczcie najnowsze zdjęcia Rafała Grabiasa z "Królowych życia"! Myślicie, że mu smakowało?

lmao 40 min. temu zgłoś do moderacji 68 2 Odpowiedz No i fajnie. Ja najbardziej lubię miętowe. Albo słony karmel

Ada 38 min. temu zgłoś do moderacji 57 6 Odpowiedz Fajne Chłopaki i Rafał i Gabriel.Powodzenia

Roksana 41 min. temu zgłoś do moderacji 35 3 Odpowiedz takie tam spontaniczne foto na insta hahah

Lidka💖 28 min. temu zgłoś do moderacji 32 1 Odpowiedz Ogarnij się ludzie po cholerę ten Hejt. Lubię go .... powodzenia życzę ...każdy z nas je lody na ulicy💖💚💛

Loli 38 min. temu zgłoś do moderacji 26 1 Odpowiedz Fajny garniak, taki niezobowiązujący!

Nieźle 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz Ulala...jedzenie lodów jest tak fascynujące, że aż artykuł o tym musieliście napisać? ;D

lolo 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz jezeli sesja byla robiona w środe to wszystko sie zgadza, bo SRODA TO DZIEN LODA. HAHA:)

ANAI 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz UWIELBIAM TAKIE KOLORY!!!

Renata 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz Strasznie mnie drażnił kiedy zaczynał mówić takim piszczącym, babskim, podniosłym głosem. Widziałam migawkę po tym jak się wyprowadził. Opowiadał o tym wszystkim i mówił zupełnie innym głosem. Był taki naturalny i prawdziwy. Taki powinien zostać.

2222 10 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz Kuzwa....kto to jest ?

Miłka 10 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz Moje ulubione lody to zielona herbata, chleb z masłem i słony karmel

Emi 15 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz Ten portal jest politycznie zmanipulowany

Jccdj 19 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz Myślałam, że w drodze do pracy😂😂😂

Lidka💖 28 min. temu zgłoś do moderacji 32 1 Odpowiedz Ogarnij się ludzie po cholerę ten Hejt. Lubię go .... powodzenia życzę ...każdy z nas je lody na ulicy💖💚💛

Alan 29 min. temu zgłoś do moderacji 8 7 Odpowiedz Przecież on był nieletni kiedy zaczął spać z obecnym partnerem . To czemu nie traktuje się tego starszego jak pedofila? Sami wspominali jak długo są ze sobą i ile maja lat. W tym przypadku jest ok? A w innych nie ? Hipokryzja

Wyświetl odpowiedzi ( 1 )

Margo 30 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz Ja lubię śmietankowe orzechowe Kokosowe truskawkowe!

🤣🤣🤣 30 min. temu zgłoś do moderacji 6 7 Odpowiedz W końcu trzyma w ustach co lubi

