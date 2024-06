Członkowi ekipy Wilków spłonęło mieszkanie. "Straciliśmy spokój i poczucie bezpieczeństwa". Muzycy apelują o pomoc

Spłonęło mieszkanie członka ekipy Wilków. Muzycy proszą o pomoc

1 czerwca 2024 roku w moim mieszkaniu doszło do groźnego pożaru. Bezlitosny żywioł zniszczył znaczną część mojego mieszkania, a co najgorsze, także mieszkania moich sąsiadów. Sytuacja jest trudna zarówno dla mnie, jak i dla innych mieszkańców budynku. W jednej chwili straciliśmy spokój i poczucie bezpieczeństwa. Zawsze starałem się radzić sobie z trudnościami samodzielnie, ale tym razem postanowiłem zwrócić się do ludzi o złotych sercach z prośbą o wsparcie. Moim marzeniem jest odzyskać własny dach nad głową, mój własny kąt. Aby to osiągnąć, konieczny jest kosztowny remont mieszkania - czytamy w opisie internetowej zbiórki na stronie sczytny-cel.pl.