"Dance Dance Dance". Agustin Egurrola zaskakuje oceną Roksanę Węgiel: "To był świetny występ. JESTEM ZADOWOLONY"

Czwarty odcinek Dance Dance Dance rozpoczął występ znanych z programu Rolnik szuka żony Pawła Bodziannego i Marty Paszkin. Para przygotowała choreografię w stylu disco, która okazała się sporym wyzwaniem. Jako pierwszy popisy rolników ocenił Agustin Egurrola, którego jednak występ nie powalił na kolana.

Podziwiam was za determinację, walczycie, mimo że nic się nie trzyma kupy. Tanecznie było tak sobie. Paweł był przestraszony - skomentował, po czym przyznał parze zawrotne 4,5 pkt.

Ida Nowakowska była jednak nieco łagodniejsza.

Poziom w tym programie nie jest wyrównany. Niektóre osoby tańczyły trochę, niektóre nic. Wy jesteście takimi osobami i ja was od początku w takiej kategorii oceniam. Z odcinka na odcinek widzę, że się czujecie bardziej ekstra i przynosi mi to tyle radości. Był uśmiech, była zabawa, nie było synchronu między Wami - oceniła.

W sumie para otrzymała 16,5 pkt. Komentarz Idy doprowadził jednak do drobnego spięcia między jurorami. - Nie było rytmu w nogach. Połowa rzeczy była poza muzyką. To jest konkurs tańca - dodał po chwili Agustin.

To jest zabawa w konkurs tańca. To nie są tancerze - poprawiła go Ida, przyznając, że rolnicy cały czas się rozwijają i ona sama chętnie przyznałaby im 10 pkt.

Myślę, że ty z odcinka na odcinek jesteś coraz bardziej sprzeczna sama ze sobą - rzuciła w stronę koleżanki Jędrzejczyk. Następnie na scenie pojawiły się Roksana Węgiel i Oliwia Górniak, których występ przypadł do gustu jury.

To jest przeciwieństwo pary rolników. Robicie wszystko równo, wszystko się zgadza, jesteście wręcz idealne - przyznała Ida i oceniła parę na 8,5 pkt.

Ocena Agustina Egurroli była natomiast co najmniej zaskakująca.

Jestem troszkę zirytowany. Obiecałyście, że będzie dobry występ, a tu się okazuje, że był świetny występ. Tańczyłyście razem, wszystkie rzeczy, o których mówiłem, zostały zrobione. Jestem zadowolony - pochwalił Agustin i ocenił występ na całe 7 pkt.

Tańczyłyście wcześniej i wiecie, o co chodzi, dlatego czasami Agustin się na was wyżywa. Ja sama tańczyłam z Bruno Marsem, on zawsze ćwiczył najwięcej. Bo on chce być osobowością, a nie tylko tancerzem. Jesteście na innym poziomie, Agustin i widzowie od was najwięcej oczekują - tłumaczyła Nowakowska.

Roxie i Oliwia zdobyły 25,5 pkt. Po chwili choreografię do żywiołowego Mi gente zaprezentowali Damian Kordas i Ola Nowak. Jurorów zachwycił występ Nowak, do Kordasa mieli jednak sporo zastrzeżeń.

Ponownie widzimy Olę w fajnym kobiecym wydaniu. Mówię, dobra jest dycha, a tu wchodzi Damiano i co się stało? Ola, później pokaże tobie, jakie lanie musisz dać, żeby było dobrze następnym razem - skomentowała Jędrzejczyk.

Damian, nie masz łatwego zadania. Ola jest coraz lepsza, niezwykły talent widzę w tobie. Jesteś bardzo smaczna na scenie - komplementował Nowak Agustin.

Występ pary oceniono na 20,5 pkt. Po chwili na scenie pojawili się Stanisław Karpiel-Bułecka i Anna Matysiak, którzy zatańczyli kultową choreografię z Dirty Dancing.

Dla mnie to nie było "Dirty dancing", tylko "clean dancing". Ja bym to zabrudziła miłością - stwierdziła Ida.

To była walka o przetrwanie. Przepiękna muzyka, fajna choreografia, a wyszedł jakiś kwadratowy, męczący... Jak zeskoczyłeś z tej sceny, to myślałem, że się zsiusiasz ze strachu. Nie było wyrazu, jest mi strasznie przykro - skomentował smutno Agustin.

Ostatecznie para zdobyła 18,5 pkt. Następnie przyszła pora na występy solowe. Jako pierwsza do hitu Whitney Houston zatańczyła Oliwia Górniak - która ponownie musiała zmierzyć się z występem na obcasach.

Dla mnie musisz stać się jeszcze kotem. Musisz się zrobić bardziej elastyczna, pobudzić wewnętrznego kota - poradziła Ida.

Wiem, że twoim marzeniem jest być tancerką. Masz do tego predyspozycje, dobrze, że spotkałaś na swojej drodze mnie. To jest dalekie od perfekcji, ale to jest kierunek, w którym musisz iść. Widzę postęp, więc daję 5,5 - dodał Agustin.

Jako kolejny wystąpił Damian Kordas. Jego taniec został ciepło przyjęty przez jury.

Trudna choreografia, poradziłeś sobie. Uważam, że jesteś naprawdę zdolny, nie zamierzam przestać cię gnębić. Mam nadzieję, że doprowadzę cię do finału - dodał Agustin.

Za swój występ Damian otrzymał 21,5 pkt. Tuż po nim na scenie pojawiła Marta Paszkin, która tym razem wcieliła się w Christinę Aguilerę. Choreografia do hitu Genie in a bottle przypadł do gustu jurorom.

Krystyna on fire. Kryśka, która oszalała. Jesteś dla mnie zjawiskiem, odkryciem - rozpływała się Ida.

To był najlepszy twój występ - dodał Agustin i ocenił Martę na 4,5 pkt. Ostatni występ wieczoru należał do Anny Matysiak. Aktorka zatańczyła do hitu swojego idola, Michaela Jacksona.

Jestem zachwycony. Rozwalasz system. Byłaś taka, jak Michael. Byłby z ciebie dumny - zachwalał Egurrola, po czym przyznał Ani 8,5 pkt.

Joanna przyznała Matysiak na 10 pkt, Ida podkreśliła natomiast, że aktorka nie zawsze pokazuje pełnię swoich możliwości.

Irytujesz mnie Ania, wkurzasz mnie, chciałabym Ci przyłożyć - grzmiała, po czym dała Ani 10 pkt.

W przyszłym tygodniu jednak z par pożegna się z Dance Dance Dance. Macie swoich faworytów do półfinału?