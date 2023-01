Danuta Holecka DZIĘKUJE Jurkowi Owsiakowi na wizji. Kiedyś TVP poświęcało WOŚP więcej niż 13 sekund... (WIDEO)

Nie jest tajemnicą, że w ostatnich latach TVP wyraźnie zmieniła stosunek do organizowanej corocznie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W programach informacyjnych stacji charytatywne przedsięwzięcie Jurka Owsiaka jest wyraźnie marginalizowane, a raz nawet wymazano serduszko WOŚP z kurtki posła opozycji. W tym roku o akcji mówiono z kolei jedynie przez... 13 sekund.

Trwa 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która tym razem gra dla małych i dużych. To zbiórka pieniędzy na sprzęt do diagnostyki zakażeń. Wszystko pod hasłem: "Chcemy wygrać z sepsą!" - usłyszeli widzowie "Wiadomości" i... na tym koniec.

Zobacz: Sukces "Wiadomości" TVP: w tym roku nie wymazali serduszek WOŚP, ale mówili o finale całe... 13 sekund! TO REKORD

TVP lakonicznie o finale WOŚP. Nie zawsze tak było

Choć dziś Telewizja Polska wyraźnie obrała krytyczny stosunek do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i samego Jerzego Owsiaka, to nie zawsze tak było. Przed laty TVP poświęcała akcji więcej niż zaledwie kilkanaście sekund, jednak zmieniło się to po przejęciu władzy przez Zjednoczoną Prawicę i dojściu Jacka Kurskiego do prezesury. Wcześniej dziennikarze stacji również nie mieli oporów, aby wspierać coroczną zbiórkę.

Najlepszym dowodem na to, jak TVP zmieniła wewnętrzną politykę w sprawie WOŚP, jest zresztą archiwalne nagranie z jedną z prominentnych postaci z Woronicza w roli głównej. Mowa o Danucie Holeckiej, której wielu do dziś wytyka wypowiedziane przed laty słowa.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Dziennikarze Polski Press mieli dostać zakaz pisania o WOŚP. Szymon Majewski komentuje

Danuta Holecka dziękuje Jurkowi Owsiakowi. Dziś to byłoby nie do pomyślenia

W sieci krąży archiwalne nagranie, na którym Holecka publicznie dziękuje Jurkowi Owsiakowi na antenie TVP Info. Danuta prowadziła wówczas wywiad z prezesem fundacji i nie szczędziła mu komplementów przed kamerami. Co więcej, wskazywała, że jest wdzięczna za to, co WOŚP robi dla rodaków, gdyż ze "sprzętu z serduszkiem" mógł niegdyś skorzystać jeden z jej synów.

Jurku, sprzęt bardzo drogi, bo stawiacie i urządzenia do rezonansu, i do tomografii. Mój synek wiele lat temu sam korzystał z dobrze wyposażonego inkubatora z serduszkiem WOŚP. I za to również bardzo dziękuję - mówiła publicznie w rozmowie z Owsiakiem.

Na tym nie koniec, bo kierowniczka redakcji "Wiadomości" przekazała też wtedy na aukcję WOŚP długopis, który otrzymała od męża w rocznicę ślubu. Wylicytowano go wtedy za 550 złotych i kwota w całości zasiliła wielką zbiórkę. Nic zatem dziwnego, że wspominane nagranie, jak co roku, robi w sieci prawdziwą furorę i wylądowało m.in. na twitterowym profilu Tygodnika NIE.

Zobaczcie sami. Wyobrażacie sobie taki gest poparcia w czasach obecnej TVP?

Pudelek gra z WOŚP! Przypominamy, że wciąż można wylicytować profesjonalną metamorfozę i zaproszenie VIP na Urodziny Pudelka. Szczegóły licytacji znajdziecie TUTAJ.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.