Sukces "Wiadomości" TVP: w tym roku nie wymazali serduszek WOŚP, ale mówili o finale całe... 13 sekund! TO REKORD

To wrzucę kij w mrowisko. Nie jestem polityczna . Ale prosty rachunek. Małe miasteczka zbierają średnio 6 tysięcy . Razy 900 miast to 5,5 miliona . Nie starczy nawet na organizacje tego finału .Da to komus wreszcie do myślenia ? Z puszek zbiera się na koszt organizacji - a i to nie wystarczy. Najgrubsza kasa to darczyńcy , którzy odpiszą od podatku i sami na tym skorzystają. Myśląc logicznie - po co ludzi wysłać na ulice; skoro największy zysk generują nie oni. Można by ogłosić ogólne zbieractwo bez ganiania po ulicach . Wiec po co to? Już wam mówię - to zabieg psychologiczny - ludyczna potrzeba zostaje zaspokojona. A tak naprawdę puszki i wolontariusze jie maja znaczenia . Z ich pieniędzy nie kupiłoby się nic. Widząc naklejki na sprzęcie , ludzie czuja : o to ja na to zbierałem . Akurat. Nie uzbierałeś nawet na koszty ! Zeszłoroczny koszt to 8 milionów . Reszta darczyńców to super hojne firmy , które i tak wyjdą na swoje. Proponuję eksperyment: stańcie z puszkami bez całej tej otoczki, koszulek, naklejek. Uzbieracie tyle samo. Tylko ze na niewiele wam to wystarczy. Nie kupicie nic spektakularnego za te pieniądze do szpitali. No to skąd ta kasa na ten sprzęt ? Nie z waszych puszek , występów i poświęconego czasu…. A teraz rzucajcie kamieniami . I cieszcie się , ze wrzuciliście 10 zł i dolozyliscie się do sprzętu za ciężkie miliony. Wasze grosze nie mają znaczenia. Za 8 milionów nic za wiele się nie kupi. Dalej stójcie i proście ludzi o kasę . Nie stałabym , żeby robić za koszty obsługi . Płacę podatki, pracuję i na szczescie mam swój rozum. Cieszcie się dobroczynnością . A pozory mylą.