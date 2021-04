David Beckham pręży UMIĘŚNIONĄ KLATĘ na karaibskiej plaży w towarzystwie wszystkich synów

Do męskiej części rodziny Beckhamów dołączyła w pewnym momencie także Nicola Peltz, która umiliła czas Brooklynowi, obdarowując go namiętnymi całusami. Victoria Beckham wolała relaks w hotelowym pokoju?

Victoria i David Beckhamowie** tworzą jeden z bardziej zgranych gwiazdorskich duetów. W przerwach od kolejnych biznesowych przedsięwzięć małżonkowie, którym od lat udaje się unikać większych medialnych skandali, skupiają się na życiu rodzinnym. A mają na czym, bo doczekali się wspólnie aż czterech pociech. Nierzadkim widokiem są więc wspólne wyjścia i wakacje wszystkich Beckhamów, którzy tak jak Kardashianowie ewidentnie lubują się w **spędzaniu czasu gromadnie.

Nie inaczej było podczas najświeższego urlopu gwiazdorskiego klanu, który od kilku dni wypoczywa na Karaibach. Ostatnio paparazzi udało się sfotografować męską część rodziny Beckhamów podczas dokazywania na jednej z tamtejszych plaż. Na zdjęciach widzimy, jak ubrany w szorty kąpielowe i słomiany kapelusz David prezentuje muskularną klatę, pozując w obiektywie pierworodnego. W roli rodzinnego fotografa sprawdzał się także Cruz, który robił zdjęcia starszemu bratu i przyszłej bratowej, która w pewnym momencie dołączyła do wypoczywających na plaży panów. Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy Nicola Peltz urlopuje się z przyszłymi teściami.