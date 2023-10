Dawno niewidziana Conchita Wurst w PRZEZROCZYSTEJ sukni bryluje na premierze w Berlinie (ZDJĘCIA)

Conchita Wurst jest austriacką drag queen i piosenkarką, która wzięła udział w 59. Konkursie Piosenki Eurowizji . Artystka wykonała utwór "Rise Like a Phoenix" i zdobyła pierwsze miejsce. Dzięki wygranej i charakterystycznemu wizerunkowi, określanego mianem "kobiety z brodą" , zyskała globalną rozpoznawalność.

Po udziale w Eurowizji artystka wydała trzy płyty: "Conchita", "From Vienna with Love" oraz "Truth Over Magnitude". Obecnie jest działaczką na rzecz praw mniejszości seksualnych, gościła na paradach równości w Londynie, Dublinie, Manchesterze, Amsterdamie, Innsbrucku i Sztokholmie. Miała też zaszczyt "zamykać" pokaz mody haute couture Jeana-Paula Gaultiera.