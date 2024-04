Dawno niewidziana Pink relaksuje się na jachcie w towarzystwie męża i dzieci. Fajna rodzinka? (ZDJĘCIA)

Mimo długiego stażu w świecie show-biznesu, Pink wciąż uznawana jest za jedną z najpopularniejszych wokalistek na świecie. Amerykanka stawiała pierwsze kroki w przemyśle muzycznym pod koniec lat 90., jednak wielki przełom w jej karierze nastąpił dopiero kilka lat później. Alecia Beth Moore , bo tak naprawdę nazywa się artystka, ma na koncie kilka wielkich przebojów i może pochwalić się oddaną grupą fanów. 44-latka zasłużenie zyskała miano zwierzęcia scenicznego, co niejednokrotnie udowodniła podczas spektakularnych tras koncertowych. Występy Pink to połączenie muzyki na żywo, niesamowitych wokali, tańca, akrobacji i imponujących efektów specjalnych.

Równie barwne i zaskakujące, co jej koncerty, jest również życie prywatne Pink. Artystka od ponad dwóch dekad związana jest z Careyem Hartem , którego poślubiła w 2006 roku. Para ma za sobą wiele wzlotów i upadków, a także roczną separację. Mimo zawirowań zakochanym udało się na dobre przezwyciężyć zaistniałe kryzysy. Para doczekała się dwójki dzieci - w 2011 roku urodziła się Willow, a pięć lat później powitali na świecie Jamesona Moona.

Po wydaniu kolejnego albumu i serii koncertów na całym świecie Pink zasłużyła na odpoczynek. Gwiazda wykorzystuje wolne chwile na zacieśnianie więzi rodzinnych i beztroski relaks. Paparazzi "przyłapali" 44-latkę i jej rodzinkę w Meksyku. Wesoła gromadka odpoczywała na luksusowym jachcie. Mąż i dzieci piosenkarki trenowali skoki do wody, a odziana w biały strój kąpielowy wykonawczyni hitu "So What" raczyła się kolorowymi drinkami i dokumentowała rodzinne chwile kamerą smartfona.