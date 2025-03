Deynn relacjonuje ostatnie przygotowania do porodu

zgłoś do moderacji

I super. Ja chcę drugie dziecko, mąż woli pieniądze i nie obchodzą go ani moje marzenia ani pragnienia. Czuję się wykorzystywana tylko dla czyichś potrzeb. Bo ja poświęciłam wszystko, pomogłam mu rozwinąć się w pracy i w każdym aspekcie życia. A ja poszłam na dno jak pewien znany wszystkim statek. On realizuje marzenia, dla niego jedno dziecko to i tak aż za dużo. Jestem załamana