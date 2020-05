"Żyję w bajce, o której nigdy nawet nie śniłam"

Tolla 2 godz. temu zgłoś do moderacji 126 22 Odpowiedz

Oto fajny i darmowy sposób na wykorzystanie wolnego czasu. Wpiszcie sobie w wyszukiwarce blog doskonałych okazji i wybierzcie zakładkę okazje (jeśli wchodzicie z komórki to trzeba wybrać trzy kreski i sekcję okazje). Tam znajdziecie artykuł zawierający bardzo dużo zupełnie darmowych książek, kursów, filmów, teatrów online itd. Duży plus dla autora, bo na bieżąco aktualizuje ten spis. Strona jest non profit, fajnie, że są jeszcze tacy ludzie. Dajcie plusa, może komuś poprawię nastrój.