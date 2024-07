Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie ws. Filipa Chajzera. Miał narazić chorego chłopca na utratę zdrowia i zniesławić jego matkę

Szkoda Go 12 min. temu zgłoś do moderacji 12 2 Odpowiedz

Ostatnio dziwnie się zachowuje ale nie wierzę w to że przywłaszczył sobie pieniądze zbierane na chore dzieci,no Nie i już. Może jestem naiwna ale myślę że w te akcje charytatywne wkładał naprawdę dużo serca i zaangażowania. Facet stracił dziecko myślicie ze byłby w stanie skrzywdzić inne. Nie przepracował dramatu jaki Go dotknął i dopadło Go teraz. Póki pracował w tv miał pełne ręce roboty więc mógł nie rozmyślać o Tym co Go spotkało jak Go zwolnili i dopadł go wolny czas to Chłop się rozsypał. Widzicie że On ciągle jest w biegu, wiecznie coś robi gdzieś biega to forma ucieczki od demonów przeszłości.