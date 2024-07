Filip Chajzer reaguje na artykuł, w którym posądzono go o niewypłacenie pieniędzy ze zbiórki: "Rozmawiałem przed chwilą z tą mamą"

Filip Chajzer jest oburzony ciągłym oczernianiem

Są jakieś zasady, są jakieś granice przyzwoitości, którymi wypadałoby się kierować w życiu. Dzisiaj Goniec opublikowała artykuł, w którym jest napisane, że mama oskarża mnie o niewypłacenie pieniędzy. Rozmawiałem przed chwilą z tą mamą. To jest kłamstwo, od początku do końca zmyślone kłamstwo. Ta pani nie rozmawiała z Gońcem, ta pani o nic mnie nie oskarża. Nie było na co wypłacić tych pieniędzy, bo do operacji jeszcze nie doszło. Właściwie nie wiem, co w tej sytuacji powiedzieć, bo od rana dostaję zalew hejterskich, obrzydliwych wiadomości sprowokowanych artykułem w Gońcu. I ja już się na to nie zgadzam. Nie zgadzam się na takie postępowanie. No way. Nie wiem, ile trzeba mieć siły, żeby dźwigać codziennie te bzdury - powiedział wyraźnie oburzony prezenter.