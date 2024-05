Filip Chajzer grozi pozwem portalowi, który nagłośnił sprawę jego fundacji: "Będziemy się napie*dalać. Koniec odpuszczania"

Szczerze, to jestem przeorany. Przeorany tysiącami wiadomości, w których ludzie piszą o mnie per "złodzieju" i "morderco". Że zaraz będę odpowiedzialny za śmierć dziecka, któremu, tak jak podejrzewałem - śmierć nie grozi, a dodatkowo mam zapłacić za bezsensowne leczenie pieniędzmi, z których moja fundacja została okradziona - przekazał Pudelkowi Filip Chajzer.

Filip Chajzer pozywa portal, który nagłośnił sprawę fundacji

W życiu to tak jest, co też jest przewrotne, że jak się zaczyna pie*dolić to wszystko, ale z drugiej strony jak już wychodzi słońce, to słońce wygląda tak jak to, które świeci nad Costa del Sol. [...] Bardzo dziękuję za wszystkie słowa wsparcia, waszą siłę, waszą moc, też dała mi siły. Dziękuję bardzo. Te redakcje, które napisały bardzo złe słowa i wywołały gigantyczną falę hejtu w moją stronę, konkretnie to jedna redakcja, już jutro dostanie gruby pozew. Będziemy się napie*dalać, koniec odpuszczania. [...] - przekazał Chajzer za pośrednictwem Instagrama.