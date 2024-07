Kolejna matka chorego dziecka OSKARŻA fundację Filipa Chajzera o rzekome niewypłacenie pieniędzy ze zbiórki: "Bardzo słabe". Prezenter zabrał głos

Polak 14 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

To jego fundacja więc ponosi za to odpowiedzialność. Niekoniecznie za defraudację kasy, ale za zaniedbanie i brak kontroli nad swoją fundacją. Myślał sobie, że założy fundację to nic nie trzeba robić i lody same się będą kręcić. Prowadzenie biznesu to też ciężka praca bo trzeba bez przerwy pilnować, żeby ludzie cię nie okradli. A on nie pilnował bo leżał w tym czasie na hamaku w słonecznej Hiszpanii.