Doda w beżowym płaszczu zameldowała się na konferencji "Twarze depresji"

O depresji mówi się coraz częściej w kontekście jednej z najbardziej podstępnych chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Według danych WHO, dotyka ona nawet 280 mln ludzi na całym świecie. Niestety, z roku na rok przybywa osób, które zmagają się z nią, choć najczęściej nie jesteśmy w stanie rozpoznać jej pierwszych objawów. Znani i lubiani przestają ukrywać występujące u nich zaburzenia zdrowia psychicznego, wykorzystując szerokie zasięgi, by zachęcić innych do wyciągania ręki o pomoc i podejmowania leczenia.