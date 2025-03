Oscary 2025. Doja Cat w ogniu krytyki po zaśpiewaniu piosenki z "Jamesa Bonda"

Doja Cat w ogniu krytyki po występie na Oscarach

Doja brzmiała tragicznie; Kto wpadł na pomysł, że głos i styl Dojy Cat będą pasować do "Diamonds are forever?"; Jej występ był okropny; Brzmi jak kot obdzierany ze skóry; Jej wokal totalnie nie pasuje do tego typu piosenek; To nie jest realne, że wybrali ją do piosenki z Bonda - pisali internauci.