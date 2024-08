Domaradzka porównała kreację Cichopek do "tureckich zębów Wersow". Halejcio ROZBAWIONA, a internauci oburzeni

W środowy wieczór odmieniona Telewizja Polska zorganizowała event, podczas którego zaprezentowała jesienną ramówkę. Wśród zaproszonych gwiazd znalazła się m.in. Katarzyna Cichopek, która choć straciła pracę w "Pytaniu na Śniadanie", to wciąż wciela się w rolę Kingi Zduńskiej w serialu "M jak miłość. Gwiazda wkroczyła na czerwony dywan w białym, ciekawie skrojonym i bogato zdobionym kombinezonie. "Look" 41-latki zdecydowanie nie przypadł do gustu Karolinie Domaradzkiej. Stylistka omówiła kreację na swoim instagramowym profilu.

Tragedia. Za dużo, pompatycznie, "look" przerysowany, coś okropnego. Przaśny, kiczowaty, nie na miejscu bym powiedziała, jeśli wiecie, o co chodzi (...). Przytłaczający, Kasia zniknęła. Kasia jest naprawdę przepiękną kobietą, ale gdzie, z czym do ludu. To nie jest Turcja. Ten outfit wygląda jak tureckie zęby Wersow. Dokładnie tak samo prezentują się zęby Wersow, jak ten outfit - mówiła o kreacji Cichopek Domaradzka.

Domardzka w ogniu krytyki. Poszło o porównanie kreacji do zębów Wersow

Pod nagraniem Domaradzkiej z oceną stylizacji Katarzyny Cichopek pojawiło się mnóstwo komentarzy. Okazało się, że porównanie "looku do "tureckich zębów Wersow" nie wszystkim internautom przypadło do gustu.

Oj! Mówisz, że jesteś antyhejt! A o Wersow, w jaki sposób się wypowiadasz? - zapytała oburzona obserwatorka.

Stwierdzenie, że zrobiła sb sztuczne zęby to nie hejt, tylko prawda - odpowiedziała Domaradzka.

Karolina, ja to rozumiem, ale przez to nakręca się hejt! Widać w komentarzach! Nabijanie się to słaba forma. Choć Cię lubię, to szczerze jestem zaskoczona! - kontynuowała internautka.

Ale to szantaż emocjonalny? Lubię Cię, ale? Ale co? Przestaniesz mnie lubić? I co ja mam teraz zrobić? Zacząć rzucać sprzętami w kuchni z rozpaczy? - odbiła piłeczkę stylistka.

Klaudia Halejcio skomentowała post Karoliny Domaradzkiej

Poza powyższą wymianą zmian, pod postem Domaradzkiej pojawiło się też sporo pozytywnych wpisów. Zdaje się, że porównanie kreacji Cichopek do zębów Wersow rozbawiło też niektórych internautów, czego dowodem jest choćby komentarz Klaudii Halejcio.

Ha, ha, ha, tureckie zęby Wersow! No po prostu uwielbiam! Kocham te rolki. Nawet, jak ciśniemy po mnie, to i tak się zgadzam. LOVE, LOVE, LOVE - napisała aktorka.

Hahaha, Klaudia, pozdrawiam. Po Tobie było chyba tylko, że podwinęłaś raz rękawy jak do mycia naczyń. Więcej grzechów nie pamiętam - odpowiedziała Karolina Domaradzka.

