Dominic West zagra NIEWIERNEGO księcia Karola w "The Crown"!

Serial The Crown, opowiadający o losach królowej Elżbiety II i osób z jej otoczenia, cieszy się ogromną popularnością. Netflix wyemitował już trzy sezony i aktualnie szykuje się do premiery czwartego, w którym pojawi się wątek młodej księżnej Diany .

Najciekawiej zapowiadają się jednak sezony piąty i szósty . To właśnie w nich zobaczymy burzliwy przebieg małżeństwa Diany z księciem Karolem . Ponoć rodzina królewska już obawia się, co i jak zostanie pokazane. Nie jest tajemnicą, że książę przez lata zdradzał żonę z Camillą Parker Bowles , a księżna cierpiała na depresję i zaburzenia odżywiania.

"To był ogromny cios". Psycholog opowiada, czy da się uporać z żalem po zdradzie

Wiadomo już, że w postać księżnej wcieli się australijska aktorka o polskich korzeniach , Elizabeth Debicki. Z kolei niewiernego księcia ma zagrać Dominic West , znany m.in. z serialu o burzliwym romansie pisarza z neurotyczną kelnerką, The Affair. Jak podaje The Sun, negocjacje w sprawie kontraktu Westa są już niemal dopięte.

Co ciekawe, Dominic w prywatnym życiu też ma podobno problem z dochowaniem wierności. Ostatnio przyłapano go na pocałunkach z młodszą o 19 lat kochanką, po czym zaledwie trzy dni później widziano go całującego żonę.