Dominic West całuje się z żoną trzy dni po tym, jak został przyłapany na całowaniu się z kochanką (ZDJĘCIA)

Wiki 43 min. temu zgłoś do moderacji 17 8 Odpowiedz

Drugi człowiek nawet żona czy nie jest naszą własnością. Do miłości nikogo zmusić nie można. Jeśli ktoś zdradza albo przychodzi i oznajmia, że chce odejść najgorsze co można zrobić to błagać, żeby tego nie robił albo od razu wybaczyć. To jest zachowanie poniżej wszelkiej godnośći. Jeśli facet zdradził i sam nie stara się za wszelką cenę odzyskać żonę, jedynym właściwym wyjściem jest rozwód i koniec. Natomiast myślę, że jak nawet wtedy nie byłabym w stanie wybaczyć. Mężczyźnie, który by mnie zdradził i chciał odzyskać zadałabym jedno pytanie, czy on by mi wybaczył gdybym to ja zdradzila... to by wiele wyjaśniło. Myślę, że z samej złości po zdradzie poszlabym z kimś do łóżka, żeby wiedział jak to jest.