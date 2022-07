Dominika Gwit robi się na bóstwo u fryzjera, po czym fotografuje się przed salonem (ZDJĘCIA)

StopSkrajnośc... 43 min. temu zgłoś do moderacji 130 18 Odpowiedz

A wyznawczynie bodypositive nadal twierdzą że taka waga jest spoko. Bez przesady! To jest niezdrowe, powoduje choroby całego organizmu, potem to trzeba leczyć (za nasze wspólne podatki), tylko dlatego że ktoś się obżera, jest otyły na własne życzenie i udaje że wszystko jest ok. A na insta jeszcze ją głaszczą po głowie jaka jest cool. Żenada