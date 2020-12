Donald Trump się smuci, bo Melania nie zagościła na okładce żadnego cenionego magazynu przez całą jego kadencję: "ELITARNE SNOBY"

wwo 11 min. temu zgłoś do moderacji 14 3 Odpowiedz

No bo ma rację. Melanii nie brakuje niczego by wystąpiła na okładce Vougue`a a nie wzięli jej wyłącznie z powodu jej męża. Tak rozumiana jest właśnie wolność i niezależność przez ludzi, którzy najgłośniej o nich krzyczą :) W Polsce z resztą jest to samo: nie ważne, że jesteś mądry/a, inspirujący/a, masz coś sensownego do pokazania - nie wezmą cię jeśli tylko nie reprezentujesz poglądów, które ma właściciel danego medium (gazety, TV, portalu). Rosną winogrona towarzystwa wzajemnej adoracji obracającego się wyłącznie w towarzystwie ludzi, którzy mają takie same, bezpieczne i wygodne poglądy. To uwstecznia a nie rozwija.