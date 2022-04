Dramat Jessiki Mercedes: nie pojechała na Coachellę, a algorytm Instagrama nie pokazuje jej zagranicznych blogerek

Ghhh 16 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Mnie zastanawia po co takie osoby w ogóle istnieją na tym świecie. Nie odmawiam im prawa do istnienia, ale pytam o cel ich istnienia. Ani to mądre, ani ładne, ani uczciwe czy dobre ( nie słychać o jej zaangażowaniu w pomoc komukolwiek a trudno ja podejrzewać o to, ze czegoś by nie opisała na IG). Po co? Po co te kreatury zostały powołane do życia na tym świecie? Przecież o niej nawet ciężko powiedzieć, ze się jakoś rozwija. Jedyne co udało jej się i to tez nie do końca, to oszustwa…