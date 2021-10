Dramat Jessiki Mercedes. Przez awarię Instagrama NIE MOGŁA relacjonować paryskiego Tygodnia Mody. "Szkoda SUPER CONTENTU"

W poniedziałkową noc Mercedes wróciła do Polski, niestety okazuje się, że ostatniego dnia pobytu w Paryżu blogerka nie mogła swobodnie zamieszczać na Instagramie kolejnych zdjęć i nagrań. Pech chciał, że akurat wtedy miała miejsce największa w historii globalna awaria Facebooka i Instagrama.

Platformy społecznościowe Marka Zuckerberga były niedostępne dla użytkowników przez ponad sześć godzin. Serwisy ponownie zaczęły działać około północy. Do tego czasu zarówno uwielbiający social media celebryci, jak i "zawodowi" influencerzy byli wręcz odcięci od świata. W związku z awarią obserwatorzy Jessiki Mercedes nie mogli więc podziwiać jej ostatnich relacji z Paryża. O powrocie celebrytki do kraju dowiedzieli się dopiero we wtorek.