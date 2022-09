Drapieżna Anna Lewandowska robi się na bóstwo w czerwonej mini, po czym odwiedza ristorante z WŁASNYM BIDONEM (ZDJĘCIA)

Każda wizyta Anny Lewandowskiej w Warszawie wiąże się zazwyczaj z długą listą obowiązków do odhaczenia. Należy spotkać się ze wszystkimi koleżankami, obskoczyć modne przyjęcia, po drodze wypadałoby też zostać spostrzeżoną przez co najmniej jednego fotografa. Nie inaczej było i w ostatni weekend, kiedy to fitness guru ponownie musiała wykazać się multi-taskingiem na najwyższych możliwych obrotach.