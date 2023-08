Drapieżna Justyna Steczkowska w sukni z dekoltem do pępka GRA NOGĄ na ramówce TVP (ZDJĘCIA)

Aquaman 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No tak fanki Beaty Tyszkiewicz i Grażyny Torbickiej będą pisały, że Jusia ma brzydką twarz. Nie jest ładne, co ładne ale co się komu podoba. Znajomy miał kobietę - starszą - klasyczne rysy twarzy. Wszystko fajnie, bo on gołodupiec bez grosza - ona sponsorka. Jej się zaczęły kończyć pieniądze - wykorzystywał ją finansowo. Zaczęły jej przybywać kilogramy. Roztyła się. Kolega ma młodą żonkę, śliczna buzia, nieklasyczna ale śliczna, szczupła, dba o siebie. Ona nie musi go utrzymywać. Są zadowoleni. Sex często, a nie jakieś opłacane figle w drugim końcu miasta. Każdy lubi coś innego. Kolega nie znosi grubych, spoconych bab. Żeby nie wiem ile miały kasy. On ma honor, on się szanuje.