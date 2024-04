Drapieżna Rihanna odsłania nogi w króciutkiej mini i GIGANTYCZNYM płaszczu w panterkę (ZDJĘCIA)

Amanda Bynes przez presję związaną ze statusem idolki nastolatków przed laty popadła w ogromne problemy i wycofała się z show-biznesu. Mimo że kiedyś występowała w największych produkcjach filmowych, jak np. "Ona to on", czy "Czego pragnie dziewczyna", to dziś, choć jej gwiazda przygasła, wciąż nie może odpędzić się od paparazzi.