Dumna Sandra Kubicka oznajmia, że pokonała koronawirusa: "JESTEM OZDROWIEŃCEM"

Zoska40 16 min. temu

Ci co piszą że za szybko wyzdrowiała. Po pierwsze to że test pokazałal jej wynik pozytywny nie znaczy że że na Covid zachorowała. 80-90%osob przechodzi go bez objawów. Mogła zarazić się tydzień wcześniej niż robiła test i tydzień później już test pokazał że że jest zdrowa. Inna żecza jest to że te testy nie są wiarygodne i często wskazują fałszywie pozytywne testy.