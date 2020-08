Zdenerwowana Sandra Kubicka wyjaśnia, że jest PRAWDZIWĄ modelką. "IRYTUJE MNIE, kiedy ludzie mi piszą, że nic w życiu nie osiągnęłam"

Po rozstaniu z ostatnim narzeczonym, Kubicka spakowała walizki i na dobre wróciła do Polski. Teraz tu pracuje nad swoim biznesem - 25-latka sprzedaje sygnowane swym nazwiskiem zdrowe produkty, a niedawno wypuściła na rynek wody perfumowane . Sandra spędza też sporo czasu na prowadzeniu swojego profilu na Instagramie. To tam fani mają okazję podpatrzeć, jak Kubicka mieszka, gotuje, z kim się spotyka i jak dba o swoje zdrowie i wygląd.

Sandra Kubicka: W Miami zawsze jestem pierwsza, która wskakuje na stół

Razem z opalenizną Sandra przywiozła z Miami pozytywne podejście do życia, otwartość, ale i waleczność. Celebrytka, której kariera w modelingu ostatnio zamarła, broni teraz swojej pozycji. Pod wpływem komentarzy na swój temat Kubicka zdecydowała się sprostować pogłoski, jakoby do niczego w życiu nie doszła i nic nie osiągnęła.

Chyba nigdy nie przyzwyczaję się do tych czasów dzisiejszych, gdzie dziewczyny robią sobie milion sesji zdjęciowych na Instagram i nazywają się fotomodelkami, bo kiedyś czegoś takiego nie było - mówi Kubicka. - Albo robiłaś wybiegi, kampanie i wszystko naraz i byłaś modelką, albo nią po prostu nie byłaś. I teraz porównywanie mnie właśnie do tego słowa "fotomodelka"... Chyba się do tego naprawdę nie przyzwyczaję i mnie to irytuje, bo ja pracuję, jestem modelką pracującą - podkreśliła z mocą Kubicka.

I nie jestem, kochani, zarozumiała, tylko że przez to, czasami mi się wydaje, że jestem uśmiechnięta, miła, otwarta, ciepła i ta więź tutaj na Instagramie między nami jest taka dosyć naturalna, wydaje mi się, że ludzie odbierają to jaką moją słabość, więc czasami po prostu muszę przypomnieć, bo jestem świadoma, co w życiu osiągnęłam i jestem z siebie bardzo dumna - ciągnęła nieco chaotycznie Sandra. Na koniec prawdziwa modelka zwróciła się do fanów z prośbą, by nie nazywali jej "fotomodelką: - I nie porównujcie mnie tutaj więcej, "tego" słowa nie używajcie. Tyle. Od czasu do czasu trzeba pokazać pazur - zakończyła swoją przemowę Sandra.