Dumni rodzice Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan odbierają Henryka po pierwszym dniu w przedszkolu (ZDJĘCIA)

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pobrali się w 2016 roku. Kilka lat później para doczekała się syna Henryka . Chłopiec ma już 3 lata i w poniedziałek po raz pierwszy poszedł do przedszkola . Dzień zaczął się od przygotowań: mama wybrała dla Henia białą koszulkę polo, granatowe spodenki, kardigan oraz tenisówki od Ralpha Laurena.

Wyposażony w błękitny plecak, lunchbox i worek na kapcie, 3-latek wsiadł z rodzicami do samochodu i wyruszył w drogę do przedszkola. Na miejscu mama oraz tata oprowadzili przedszkolaka po budynku, po czym udali się do szatni, żeby zmienić obuwie. Po krótkiej adaptacji, w której uczestniczyła również Małgosia, chłopiec został z resztą klasy.